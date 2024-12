Tuttosport - Tomori-Juve, c'è l'intesa con il Milan ma ora c'è Conceiçao da "dribblare"

La partita per Fikayo Tomori alla Juventus non è ancora chiusa. Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione parlando di un accordo già raggiunto tra Juve e Milan ma l'affare non può ancora chiudersi perché ora i rossoneri hanno cambiato guida tecnica e bisognerà attendere le indicazioni del nuovo allenatore, Sergio Conceicao, che ieri ha diretto il suo primo allenamento e potrebbe anche cambiare le gerarchie.

Sergio, papà di Chico, sta valutando la rosa rossonera con cui affronterà proprio i bianconeri venerdì, per la semifinale di Supercoppa in Arabia, compreso ovviamente Tomori. L'accordo per il prestito con obbligo di riscatto è all’ultima curva: la Juve attende di capire il nuovo scenario e resta in attesa.