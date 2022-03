Tuttosport - Tomori vs Lautaro: il duello anglo-argentino scalda il derby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Da una parte Tomori, difensore di professione e leader della retroguardia del Milan, dall'altra Lautaro Martinez, bomber nerazzurro a caccia di gol. Come riporta Tuttosport, i due giocatori sono fra i più corteggiati delle due squadre sul mercato (piacciono soprattutto alle big inglesi), ma ormai sono entrambi ben radicati a Milano. Stasera si incroceranno spesso, soprattutto in area di rigore, in un duello anglo-argentino che riporta alla mente le grandi sfide degli anni '80.