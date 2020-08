Tuttosport: "Tonali, che derby! Il Milan sorpassa"

Le percentuali che Tonali possa trasferirsi al Milan sono in deciso aumento. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul futuro del giovane centrocampista. Non è da escludere un controsorpasso dell’Inter, ma al momento le priorità di Conte sono altre. La base dell’intesa tra Milan e Brescia è un prestito oneroso a cifre importanti (10 milioni), una sorta di acconto per poi saldare il tutto con un riscatto intorno ai 25 milioni. Cellino vorrebbe l’obbligo, mentre i rossoneri preferirebbero ragionare sul diritto di riscatto. Come detto, l’Inter non è tagliata fuori, ma al momento il Milan è in vantaggio.