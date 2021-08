Tuttosport - Tonali, con il Panathinaikos prove di titolarità per l'esordio con la Sampdoria

Tra i calciatori che dovrebbero partire titolari nell'amichevole con il Panathinaikos di questa sera figura anche Sandro Tonali. Secondo Tuttosport il giovane centrocampista italiano, dopo un'ottima preparazione agli ordini di Pioli, sarà schierato anche nella partita contro i greci al fianco di Ismael Bennacer. L'infortunio di Kessie, in particolare, spinge l'ex Brescia non solo all'ennesima conferma nei test amichevoli ma anche alla probabile titolarità nell'esordio in campionato con la Sampdoria dove Tonali vuole e dovrà dimostrare le sue qualità. Il classe 2000, alla ricerca di rilancio dopo una stagione complicata, sarà una pedina importante per la rosa di Pioli attesa da un'annata colma di impegni importanti.