Tuttosport: "Tonali, così l'attesa l'ha reso campione"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Tonali, così l'attesa l'ha reso campione". Dopo una prima stagione con diverse difficoltà, il giovane centrocampista si è prima autoridotto l'ingaggio per favorire il suo riscatto dal Brescia e poi si è presentato in ritiro al Milanello con una testa e una mentalità nuove. Ora è diventato uno dei leader della squadra di Pioli che ormai non può più fare a meno di lui in mezzo al campo.