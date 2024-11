Tuttosport: "Tra Leao e Fonseca la tensione è alta. Barça in agguato"

"Tra Leao e Fonseca la tensione è alta. Barça in agguato": titola così questa mattina Tuttosport in merito al momento difficile che sta attraversando Rafael Leao, reduce dall'esclusione dall'undici titolare contro il Napoli che conferma che tra lui e Paulo Fonseca non c'è feeling.

Visto che sembra aver perso la sua centralità nel progetto del Diavolo, il giocatore portoghese avrebbe già dato mandato ai suoi agenti di trovare un’eventuale soluzione per gennaio, a meno che non cambino le cose con Fonseca o che non cambi la guida tecnica. Nelle scorse ore, dalla Spagna sono tornate a circolare voci su interessamento del Barcellona che già in estate aveva messo gli occhi sull'attaccante del Milan.