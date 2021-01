Tuttosport: "Tribuna rossonera per Meite. Milan e Torino continuano a trattare"

Tuttosport sottolinea come Meité ieri sera sia stato dirottato dal Torino in tribuna, malgrado qualcuno lo avesse addirittura pronosticato in campo. Impossibile non interpretarlo come un segnale di forte avvicinamento al Milan. Il giocatore, in granata, ha quasi sempre deluso, ma in un altro contesto potrebbe ritrovarsi, soprattutto mentalmente. Le qualità tecniche e atletiche non gli mancano: in rossonero hai più occhi addosso, è chiaro, e le aspettative sono più alte, in linea con gli obiettivi del club; sul rendimento però non pesano stress e polemiche, la dirigenza del Milan sta comunque prendendo tempo per scegliere il profilo migliore da inserire a centrocampo, tra ipotesi immediate e futuribili.