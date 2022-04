Tuttosport: "Ultima chiamata per Rebic: al Milan servono i suoi gol"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione di oggi di Tuttosport pone la sua lente di ingrandimento sul momento difficile di Ante Rebic, lontano dalla forma migliore. Nelle pagine dedicate al Milan, il quotidiano titola così: "Ultima chiamata per Rebic: al Milan servono i suoi gol". Nel sottotitolo si specifica: "In questa stagione pure al ritorno è stato deludente. Ma Torino è la città in cui segna di più". Vero, l'anno scorso tra Juve e Toro segnò 4 gol consecutivi.