Tuttosport: "Un Milan più italiano per aggredire l’Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un Milan più italiano per aggredire l’Europa": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in estate il club di via Aldo Rossi sta seguendo anche diversi giocatori italiani per aumentare la colonia azzurra nella rosa rossonera della prossima stagione. Nel mirino del Diavolo, per esempio, ci sono Scamacca, El Shaarawy, Zaniolo e Baldanzi.