Tuttosport - Undici titolari contro sette, ma il Milan è vivo e batte l'Inter

"Giroud ribalta l’Inter: il derby è del Milan". Il quotidiano Tuttosport esalta la vittoria dei rossoneri nel big match di San Siro, evidenziando come la formazione di Pioli, per l’ennesima volta, fosse rimaneggiata, a differenza dei nerazzurri di Simone Inzaghi, al completo anche ieri. "Prendendo il meglio delle rispettive squadre - scrive il giornale torinese -, era oggettivamente indiscutibile che l’Inter fosse meglio. Giocando poi undici titolari contro sette (fuori Rebic, Ibrahimovic, Kjaer e Tomori: assenze pesantissime, trattandosi della coppia di centrali e della coppia di attaccanti)". Insomma, un’altra impresa dei rossoneri: "Il Milan che non fa mercato - si legge -, che ha sempre l’infermeria piena e che pare sul punto di crollare, in realtà è più vivo che mai. E lotta insieme a loro (l’Inter), quelli che spendono, che sono più forti, che schierano undici titolari".