Tuttosport: "Vai Milan! È già decisiva"

Seconda gara di Champions per la squadra di Pioli, e questa è forse più importante della prima a Liverpool. Non a caso, l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Vai Milan! È già decisiva". Il quotidiano torinese aggiunge: "Il girone non consente passi falsi e troppi calcoli: a San Siro con l'Atletico i rossoneri devono compiere un passo in avanti rispetto alla notte di Anfield".