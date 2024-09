Tuttosport verso Bayer Leverkusen-Milan: "Dubbio Morata, ma si scalda Loftus-Cheek"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in vista di Bayer Leverkusen-Milan, sfida valida per la seconda giornata di Champions League in programma domani sera in Germania: "Dubbio Morata, ma si scalda Loftus-Cheek". Lo spagnolo soffre di una borsite al ginocchio destro e, vista la sua importanza nella squadra rossonera, giocherà solo se darà le giuste garanzie perchè si vogliono evitare problemi più gravi.

Se non dovesse farcela (o comunque Fonseca non voglia rischiarlo dal primo minuto), la maglia da titolare verrebbe data a Ruben Loftus-Cheek che agirebbe da trequartista alle spalle di Tammy Abraham.