Tuttosport - Verso Bologna-Milan: torna Kessie, Bennacer favorito su Tonali

Tuttosport riferisce questa mattina che domani sera contro il Bologna in mezzo al campo ci sarà spazio sicuramente per Franck Kessie che tornerà a disposizione dopo aver saltato la sfida di Champions League in casa del Porto per squalifica. Al suo fianco uno tra Ismael Bennacer e Sandro Tonali, con il primo al momento favorito per partire dal primo minuto.