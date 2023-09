Tuttosport - Verso Cagliari-Milan: Pioli spera nel recupero di Calabria e Theo

vedi letture

Davide Calabria e Theo Hernandez hanno saltato l'ultima gara di campionato contro il Verona a causa di un colpo a un muscolo della gamba in allenamento. Il loro problema fisico non è grave e per questo Stefano Pioli spera di recuperarli già per la trasferta di mercoledì sul campo del Cagliari. Lo riferisce stamattina Tuttosport.