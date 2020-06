In vista della ripresa del campionato lunedì sera sul campo del Lecce, Stefano Pioli ha due dubbi di formazione: come riporta Tuttosport, il primo è legato al ruolo di terzino destro, con Conti e Calabria che sono in ballottaggio. Il tecnico milanista deve poi ancora decidere chi schierare dal primo minuto tra Bonaventura e Paquetà.