Tuttosport - Verso Milan-Parma: sono cinque i dubbi di formazione di Conceiçao

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, Sergio Conceiçao ha cinque dubbi di formazione in vista della sfida di oggi alle 12.30 contro il Parma: Calabria, Pavlovic, Fofana, Pulisic e Morata. Il terzino destro milanista non è al top, ma dovrebbe comunque essere lui a sostituire l'infortunato Emerson Royal (altrimenti spazio ad uno tra Jimenez e Terracciano). Il centrale serbo ha fatto bene in Champions e per questo potrebbe essere riconfermato al fianco di Gabbia (Tomori verso la panchina).

Da capire poi cosa deciderà di fare Conceiçao con Fofana che è diffidato e quindi se dovesse essere ammonito sarebbe poi costretto a saltare il derby contro l'Inter di domenica prossima contro l'Inter. Nonostante ciò, il portoghese sembra intenzionato a schierarlo comunque dal primo minuto. Anche Pulisic non è al 100% e quindi non è certo che parta dall'inizio. L'ultimo ballottaggio è invece quello tra Morata e Abraham, con il primo favorito.