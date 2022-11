Tuttosport - Verso Milan-Spezia: crescono quotazioni di Vranckx, potrebbe giocare titolare da trequartista

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Milan-Spezia di domani sera a San Siro, sono in rialzo in mezzo al campo le quotazioni di Aster Vranckx, il quale potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia rossonera (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it). Stefano Pioli sta valutando se schierarlo dal primo minuto nella posizione di trequartista. Lo riferisce Tuttosport.