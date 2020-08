Tuttosport - Vice Gigio: addio Begovic, torna Reina

L'edizione odierna di Tuttosport, tra rinnovi e addii, fa il punto anche sul ruolo del vice portiere rossonero. Alle spalle di Gigio, infatti, quest'estate saranno porte giervoli: Begovic, arrivato dal Bournemouth a Gennaio, farà ritorno in Inghilterra mentre da oltre Manica tornerà Pepe Reina dopo l'esperienza all'Aston Villa. Il portiere spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Milan e dovrà valutare se rimanere ancora una stagione in rossonero o dire addio. In caso di partenza dell'ex Napoli, i rossoneri dovranno valutare o un altro profilo o promuovere qualche giovane dal settore giovanile.