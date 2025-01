Tuttosport: "Walker-day: visite, firma, manca però l'ufficialità"

Nella giornata di ieri Kyle Walker si è approcciato per la prima volta al mondo Milan. Sottopostosi alle consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina, il difensore inglese si è subito dopo recato a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero, per il momento, fino al termine della stagione. Ricordiamo infatti i dettagli dell'affare Walker: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, con il giocatore che poi firmerà fino al 2027 a 4,5 milioni di euro a stagione.

In merito alla prima giornata rossonera dell'ex City, Tuttosport ha titolato "Walker-day: visite, firma, manca però l'ufficialità". Perché questo? Rispetto alla tabella di marcia c'è stata una piccola modifica ieri. Kyle non si è infatti recato all'Istituto Ambrosiano per l'idoneità sportiva, che farà comunque questa mattina. La presentazione alla stampa dovrebbe invece essere programmata per lunedì.