Udinese battuto. Il CorSport: "Sì, Milan. La vince Fonseca"

Dopo una prima mezz'ora di grande calcio, veloce ma soprattutto verticale, il Milan si è ritrovato in 10 vs 11 per l'espulsione di Tijjani Reijnders. Da quel momento in poi l'Udinese ha alzato il suo baricentro cercando di pareggiare la rete del vantaggio segnata al 17esimo da Samuel Chukwueze, ma è stata più la formazione di Paulo Fonseca ad andare vicino al raddoppio rispetto a quella di Runjac di riequilibrare le cose.

Si, il VAR ha annullato due gol per fuorigioco all'Udinese, ma la prestazione del Diavolo è stata stoica, anche perché la formazione rossonera è riuscita a reggere in inferiorità numera per più di un'ora. In merito alla prestazione ed all'importantissima vittoria del Diavolo, questa mattina Il Corriere dello Sport ha titolato con "Sì, Milan, La vince Fonseca", premiando di conseguenza le scelte coraggiose che ha preso l'allenatore portoghese e che sono state ripagate sul campo.