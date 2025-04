Udinese-Milan 0-4, QS: "Poker servito per il Diavolo"

"Poker servito per il Diavolo" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura quest'oggi commentando così la vittoria per 4-0 della formazione rossonera sul campo dell'Udinese. Leao e Pavlovic in gol nel primo tempo, di Theo Hernandez e Reijnders i gol che hanno chiuso la contesa nel secondo tempo. Spavento per Maignan, in ospedale dopo un colpo alla testa a causa di uno scontro fortuito con Jimenez: gli esami hanno dato esito negativo.

Il commento di Conceiçao: "Mi è piaciuta la solidità della squadra. Dove trovare lo spazio, come difendere la profondità e l'ampiezza. I nostri centrali hanno capito cosa chiedevo. Penso che la base sia la fase difensiva, Non prendere gol è fondamentale per me. A livello offensivo abbiamo sempre avuto occasioni. Il problema prima era a livello difensivo, mentre oggi siamo stati solidi".