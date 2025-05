Ultima all'Olimpico per Ranieri, Conceiçao è già fuori. Il CorSport: "Roma-Milan nel dubbio, tra Europa e progetti"

Questa sera Roma e Milan si affronteranno allo stadio Olimpico per la 37esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Per Claudio Ranieri sarà l'ultima partita in carriera a casa sua, difronte alla sua gente, quindi ci sarà da emozionarsi dopo tutte le emozioni che ha vissuto ed ha portato ai giallorossi nel corso di tutti questi anni. Discorso simile vale anche per Sergio Conceiçao, destinato a lasciare il Milan al termine di questa stagione dopo le varie delusioni accumulate in questi mesi.

Roma e Milan dovranno dunque ripartire da un nuovo allenatore, che per il momento non è stato ancora annunciato. Ed è proprio di questo che ha parlato stamattina Il Corriere dello Sport, titolando "Roma-Milan nel dubbio, tra Europa e progetti", dato che le tre squadre sono divise da appena 3 punti che fanno sperare sia i giallorossi in ottica Champions League che il Diavolo in ottica Europa.