Ultima chiamata Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Milan con le spalle al muro: questa sera i rossoneri sono in campo a San Siro per affrontare la Lazio alle ore 20.45 in occasione del 27° turno del campionato di Serie A Enilive. Ultima chiamata per la squadra di Sergio Conceicao che paga già un ritardo molto importante e difficilmente colmabile dal quarto posto. Oggi il risultato possibile è solo uno: la vittoria. Di seguito le prime pagine dei principali quotidianin sportivi usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale utilizza un titolo eloquente: "Milan, ora basta". Nel sottotitolo si legge: "Almeno l'EuroLeague per salvare la faccia". Rimanere totalmente fuori dalle competizioni europee sarebbe veramente una debacle molto pesante per il Diavolo. Il Corriere dello Sport fa eco in taglio basso, aggiungendovi anche la questione direttore sportivo: "Lazio a San Siro, Milan allo sbando. Conceicao alle ultime. Ds: c'è Tare". Nel sottotitolo si legge: "Il tecnico: 'Serve orgoglio'. Pulisic e Leao con Gimenez. Zaccagni e Dia per il colpo". Tuttosport non parla della partita in prima pagina. Lo fa il QS che recita: "Lazio e tifosi arrabbiati, è un Milan senza alibi".