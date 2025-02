Un'eliminazione che brucia. Il CorSport: "Milan, non ci sono Santi"

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha utilizzato un gioco di parole per parlare dell'eliminazione della formazione rossonera in Champions League. Più nello specifico il quotidiano ha titolato "Milan, non ci sono Santi", facendo ovviamente riferimento alla rete di Gimenez, che dopo 38 secondi ha riequilibrato le cose rispetto all'andata mettendo a segno del gol dell'1 a 1.

Per 51 in minuti la squadra di Sergio Conceiçao è stata in pieno controllo della partita, lasciando credere che a breve sarebbe addirittura riuscita anche a trovare il gol del raddoppio, complice un forcing che aveva ulteriormente messo alle strette il Feyenoord. Poi l'episodio che cambia la partita: l'espulsione di Theo Hernandez. Da quel momento in poi gli olandesi trovano coraggio ed il gol del pareggio, che gli regala una qualificazione impensabile dopo soli 38 secondi dall'inizio del match.