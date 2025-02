Un mercoledì di Champions da dimenticare. Il CorSera in apertura: "Milan brutto e battuto. Perde anche l'Atalanta"

I livelli degli avversari potevano decisamente permettere a Milan ed Atalanta di tornare in Italia con sorrisi a 32 denti stampati in faccia, ma le due formazioni lombarde hanno deciso di complicarsi un po' la vita in vista dei ritorni perdendo rispettivamente in casa di Feyenoord e Club Brugge, anche se sulla sconfitta della Dea in terra belga c'è la complicità di un rigore molto dubbio assegnato a favore dei padroni di casa.

Sul deludente mercoledì di Champions per le italiane ha titolato questa mattina Il Corriere della Sera, scrivendo in apertura "Milan brutto e battuto. Perde anche l'Atalanta", concentrando così la propria delusione, il proprio focus sulla formazione rossonera, sulla quale si erano create delle aspettative importanti dopo il calciomercato.