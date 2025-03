Un solo risultato per il Milan, Tuttosport: "Ultima chance"

Nelle ultime settimane si è già parlato di "partite da vincere" e "ultimi treni" per il Milan che gioca ormai da tanto tempo di rincorsa per provare a rientrare nelle prime quattro posizioni del campionato che gli garantirebbero la qualificazione alla prossima Champions League. Con la sconfitta di Bologna le cose, già difficili, si sono ulteriormente complicate. La partita di questa sera a San Siro contro la Lazio sa veramente di ultimissima opportunità per tenere aperti i discorsi il più possibile.

Per tale ragione questa mattina l'edizione di Tuttosport titola così: "Conceicao ultima chance". Nell'occhiello si legge così: "Il Milan è obbligato a battere la Lazio per conservare qualche residua speranza Champions, mentre il tecnico si gioca il futuro". Nel sottotitolo viene riportato il passaggio più significativo della conferenza stampa del tecnico portoghese che si è tenuta ieri al centro sportivo di Milanello: "La mia angoscia è la stessa dei tifosi. Tanta voglia di vincere: dopo questa partita, un nuovo inizio". Secondo quanto viene riportato un ulteriore risultato negativo potrebbe portare anche all'allontanamento di Conceicao, con Mauro Tassotti pronto a subentrare.