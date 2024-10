Una nota positiva c'è, il CorSport: "Pulisic sempre più determinante"

Tra il naufragio collettivo del Milan a Firenze, qualcosina può essere riportato in salvo e dovrebbe essere ciò da cui ripartire. Sicuramente un Mike Maignan ritrovato ma soprattutto il vero campione di questa squadra, avendolo dimostrato con i fatti, Christian Pulisic. Oggi il Corriere dello Sport gli dedica un pezzo di elogio per un inizio di stagione che promette di essere, alla fine, migliore di quella passata che già era stata la più prolifica della sua carriera.

Titola il CorSport sul numero 11 rossonero: "Pulisic sempre più determinante". Nell'occhiello si legge: "L'americano, che doveva battere i due rigori, è un uomo chiave". I numeri di inizio stagione sono impressionanti: ha giocato 7 partite in Serie A e ha segnato 5 gol con 10 tiri totali. A questi va unito anche il gol messo a referto in Champions League contro il Liverpool oltre che 2 assist complessivi dalla bandierina. Il vero campione del Milan è lui e anche come personalità non sembra aver difetti: avrebbe potuto mettersi a litigare in campo per rivendicare il diritto di battere i rigori a Firenze, non l'ha fatto.