Vernazza sulla Gazzetta: "Milan e Inter: servono acquisti di peso per sperare di prendere questo Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sebastiano Vernazza ha proposto un suo commento sulla Gazzetta dello Sport di oggi, come accade di consueto. Tema: il mercato. Il titolo del pezzo del giornalista titola: "Milan e Inter: servono acquisti di peso per sperare di prendere questo Napoli". In particolare viene messo l'accento sul fatto che la mossa di Maldini e Massara di mettere gli occhi su Houssem Aouar del Lione sia giusta ma, allo stesso tempo, viene indicata come urgenza la necessità di un vice-Giroud.