Verso Cagliari-Milan, Gazzetta: "Okafor sì, Krunic ko un mese"

vedi letture

In vista del match di domani del Milan sul campo del Cagliari, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Okafor sì, Krunic ko un mese". Lo svizzero dovrebbe giocare dal primo minuto come centravanti al posto di Giroud. Contro i sardi non ci sarà invece il centrocampista bosniaco, il quale ha riportato contro il Verona una lesione del bicipite femorale destro e dovrà restare fuori almeno un mese.