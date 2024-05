Verso Euro 2023, il CorSport: "Solo sei diavoli, nessuno azzurro"

Manca pochissimo al calcio di inizio degli Europei 2024 che quest'estate si disputeranno in Germania. Tra i protagonisti sui campi tedeschi ci saranno anche alcuni giocatori rossoneri e ormai ex rossoneri. A livello generale non saranno tantissimi e soprattutto, per la prima volta nella storia, non ci sarà nessun rappresentante del Milan nella Nazionale Italiana. Parla di questo, stamattina, il Corriere dello Sport che titola così: "Euro 2024, solo sei diavoli, nessuno azzurro".

I sei convocati rossoneri sono tutti ufficializzati: Maignan e Theo per la Francia, Rafa Leao per il Portogallo, Reijnders per l'Olanda, Noah Okafor per la Svizzera e Luka Jovic per la Serbia. A questi si aggiungono due calciatori ormai ex rossoneri: si tratta ovviamente di Olivier Giroud (sempre per la Francia) e Simon Kjaer (capitano della Danimarca). Nella nazionale di Spalletti non ci sarà nessun rossonero, ma potevano essere solamente due i papabili: Calabria e Florenzi.