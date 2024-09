Verso il Liverpool, la Gazzetta in prima pagina: "Milan con Morata"

vedi letture

In vista dell'esordio di domani sera dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool a San Siro, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan con Morata". Paulo Fonseca studia una squadra coraggiosa per spiazzare gli inglesi. In attacco, il tecnico milanista si affiderà ad Alvaro Morata, che ha recuperato dal problema muscolare rimediato alla prima giornata di campionato contro il Torino e che è già tornato in campo sabato sera contro il Venezia.

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it