Verso Juve-Milan: Pioli non ha ancora scelto l’attacco

Contro la Juventus, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, Stefano Pioli dovrà reinventarsi la formazione, viste le assenze di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero non ha ancora deciso che fisionomia dare all’attacco. Leao è un’incognita, Rebic la garanzia: Pioli si augura che il croato non abbia perso il filo del gol e che abbia resistenza a sufficienza fino a fine stagione.