Verso l'Atalanta. Tuttosport: "Loftus-Cheek torna a disposizione. Per Ricci l'ultimo treno azzurro"
Quella di stasera contro l'Atalanta sarà una sfida complicata ed importante per il proseguo della stagione del Milan. Ovviamente è prematuro parlare addirittura di sfida decisiva, ma è normale che vincerla darebbe un boost importante a tutto l'ambiente in vista delle ultime due importanti sfide di campionato prima della prossima sosta per le Nazionali.
Il Milan continua però ad essere in emergenza infortuni, anche se contro la Dea "Loftus-Cheek torna a disposizione", come riportato questa mattina da Tuttosport. Nonostante questo, però, nei tre di centrocampo partirà ancora una volta titolare Samuele Ricci, che avrà a disposizione (e dovrà sfruttare) "l'ultimo treno azzurro" considerata la presenza in tribuna del CT Gennaro Gattuso.
