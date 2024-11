Verso l'Empoli. CorSport: "Si rivede Morata. Leao-Pulisic oggi in gruppo"

Dopo la vittoria contro lo Slovan Bratislava, la terza consecutiva in Champions League dopo quelle contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan ha iniziato subito a pensare alla trasferta in campionato di sabato contro l'Empoli. "Si rivede Morata. Leao-Pulisic oggi in gruppo" è il titolo odierno del Corriere dello Sport che riferisce che ieri a Milanello si è rivisto Alvaro Morata, reduce dalla squalifica in Europa e da un paio di giorni di riposo in più rispetto ai compagni.

In casa rossonera non destano per fortuna preoccupazione le condizioni di Rafael Leao e Christian Pulisic, rientrati da Bratislava con qualche fastidio fisico. La loro situazione è pienamente sotto controllo e questa mattina, salvo sorprese, si alleneranno nuovamente in gruppo per essere titolari sabato alle 18 a Empoli.