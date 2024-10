Verso l'Udinese, la Gazzetta: "Occasione per le riserve"

Sabato prossimo, alle ore 18, il Milan torna in campo in Serie A. Ad affrontare i rossoneri a San Siro arriverà l'Udinese che negli ultimi 20-25 anni ha sempre rappresentato un ostacolo durissimo da superare, sia tra mure amiche che in Friuli. Un po' per le prove deludenti prima della pausa, un po' per infortuni e squalifiche, un po' perché il martedì successivo tornerà la Champions League, potrebbe essere l'occasione per diverse seconde linee per mettersi in mostra.

Non è un caso che questa mattina la Gazzetta dello Sport titoli così: "Occasione per le riserve". E poi si legge, andando nello specifico: "Anche Loftus si scalda, Terracciano sulla fascia". E poi nel sottotitolo: "Da Chukwueze a Musah, si rivedranno anche altri giocatori finiti ai margini". A sinistra, come vice Theo, si giocano un posto Terracciano, Jimenez e Bartesaghi. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Loftus-Cheek, che recupererà dall'infortunio, e Musah. Davanti Chukwueze potrebbe dare un turno di riposo a Pulisic mentre Okafor potrebbe far sedere Abraham.