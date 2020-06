Verso la Coppa Italia, Tuttosport: "Stadium stregato, mai una vittoria ma il Milan spera"

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di venerdì in casa della Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Stadium stregato, mai una vittoria ma il Milan spera". A Torino, nel nuovo stadio dei bianconeri, i rossoneri non hanno mai vinto, ma stavolta, senza la spinta del pubblico, sperano di poter strappare finalmente un risultato positivo e soprattutto la qualificazione alla finale di Coppa Italia.