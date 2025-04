Verso la finale di Coppa Italia: oggi tutte le info sui biglietti. Milanisti in Curva Sud

Oggi i tifosi di Milan e Bologna conosceranno tutte le info sulla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, la Lega Serie A renderà noto il comunicato ufficiale che conterrà le indicazioni per la biglietteria e tutto sarà chiaro.

Si parte però già da alcune certezze: in tutto saranno messi in vendita 68 mila biglietti e ai due club saranno destinati circa 30.000 biglietti ciascuno (i restanti saranno gestiti dalla Lega Serie A) Ogni società deciderà come vendere i propri, molto probabilmente riservando una corsia preferenziale agli abbonati e ai possessori di Fidelity Card. Ai supporters milanisti verranno assegnati i posti nella Curva Sud della Roma e nei settori limitrofi, mentre quelli bolognesi avranno riservata la Curva Nord della Lazio.