Verso Lazio-Milan: ecco chi sostituirà lo squalificato Rabiot
Stasera contro la Lazio, nel posticipo domenicale della 29^ giornata di Serie A, il Milan, che vincendo avrebbe l’opportunità di andare a -5 dall'Inter in classifica, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver preso domenica scorsa nel derby la sua quinta ammonizione in questo campionato. Chi sarà quindi a sostituire il francese?
Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, dopo che per tutta la settimana sembrava essere favorito Samuele Ricci, a completare stasera il centrocampo rossonero con Youssouf Fofana e Luka Modric sarà Ardon Jashari che ha vinto il ballottaggio con l'ex capitano del Torino. Dopo aver visto poco il campo nelle ultime partite, lo svizzero ha una grande chance per mettersi in mostra e dimostrare le sue qualità.
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