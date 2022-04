Verso Lazio-Milan, i probabili undici scelti da Pioli e Sarri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan si avvicina sempre di più. La gara si disputerà domani sera alle 20.45 a Roma e mette in palio punti fondamentali per gli obiettivi di entrambe le squadre. Andiamo a vedere le probabili formazioni, secondo il CorSport. In casa Milan, recuperati Ibra, Romagnoli e Rebic per la panchina, il dubbio è soprattutto sulla trequarti con Kessie in vantaggio su Diaz. Per i biancocelesti ancora in dubbio Marusic che oggi farà dei test, pronto al suo posto Hysaj. Vediamo le scelte di Pioli e Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabia, Kalulu, Tomori, Theo - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, Kessie, Leao - Giroud

LAZIO (4-3-3): Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinkovic, Leiva, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.