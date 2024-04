Verso Lecce, il CorSport ipotizza: "Bennacer più avanti. Staffetta Giroud-Jovic"

Si avvicina sempre di più la prossima sfida di campionato che il Milan giocherà contro il Lecce a San Siro. La gara è in programma sabato alle ore 15 e per i rossoneri sarà un anticamera dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, che si disputerà sempre a Milano il giovedì seguente, ovvero tra una settimana esatta. Prima però la sfida ai salentini che arrivano in un buon momento di forma dopo il cambio di allenatore: 4 punti in due partite e due clean sheet consecutivi. I rossoneri saranno senza Loftus-Cheek e potrebbero fare un po' di turnover in vista del derby italiano in Europa.

Così il Corriere dello Sport ipotizza alcune scelte di Pioli per la formazioni anti-Lecce: "Bennacer più avanti. Staffetta Giroud-Jovic". Al posto di Loftus, squalificato, è possibile che venga avanzato Bennacer, con Adli e Reijnders a formare la coppia in mezzo al campo. L'ultimo dubbio da sciogliere per Pioli sarà quello sulla punta: ci sarà da decidere se schierare Jovic o Giroud, considerando che il francese con ogni probabilità partirà dal primo minuto contro la Roma. Possibile anche una staffetta all'interno dei 90 minuti contro il Lecce. Dopo la squalifica, invece, sulla fascia sinistra torna Theo Hernandez.