Verso Milan-Atalanta: Gimenez in dubbio, ma spera di tornare in gruppo tra oggi e domani

In vista della sfida casalinga di domenica sera a San Siro contro l'Atalanta, oltre a Mike Maignan, nelle file rossonere resta in dubbio Santiago Gimenez che anche ieri si è allenato a parte a Milanello. Il centravanti spagnolo, che ha già saltato l'ultima partita giocata dal Diavolo in casa dell'Udinese a causa della botta al fianco rimediata contro la Fiorentina, spera di rientrare in gruppo tra oggi e domani. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Domenica contro l'Atalanta saranno sicuramente tre gli assenti nelle file rossonere, mentre in questi giorni sono da valutare, oltre che di Gimenez, anche le condizioni di Mike Maignan:

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Kyle Walker: frattura gomito destro. Il recupero procede bene e potrebbe tornare prima del previsto.

Ruben Loftus-Cheek: intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.