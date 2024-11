Verso Milan-Juventus, qui la Continassa. Il CorSport: "Motta fa la conta degli assenti"

La partita di domani pomeriggio avrà un peso specifico non solo per il Milan, ma anche per la Juventus, che vuole continuare a macinare punti in campionato, e non perdere, per avvicinarsi alla vetta.

A differenza di Paulo Fonseca, però, Thiago Motta dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, 7 per l'esattezza, come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport. Fra gli indisponibili rientrano i lungo degenti Nico Gonzalez e Gleison Bremer, ai quali si aggiunge anche Dusan Vlahovic fra gli altri, che con l'infortunio rimediato in Nazionale ha lasciato l'allenatore italo-brasiliano orfano di ogni attaccante di ruolo per la sfida contro il Milan.

Thiago Motta dovrà dunque trovare una soluzione per un attacco fortemente rimaneggiato, anche se un'idea ci sarebbe, con "Weah favorito da vice Vlahovic", come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport.