Verso Milan-Lecce, Gazzetta: "Fonseca conferma Abraham e Morata ancora insieme"

In vista di Milan-Lecce di domani sera, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Fonseca conferma Abraham e Morata ancora insieme". Niente turnover per il portoghese nonostante martedì sia in programma una gara importante di Champions League in casa del Bayer Leverkusen. Anche contro i salentini si vedranno in attacco contemporaneamente lo spagnolo e l'inglese che hanno fatto benissimo nel derby.

DOVE VEDERE MILAN - LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Dazn, NOW

Web: MilanNews.it