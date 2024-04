Verso Milan-Lecce, Gazzetta: "Giroud non fa turnover: in campo domani e in coppa. Torna Pulisic, garanzia Leao"

In vista della gara di domani del Milan contro il Lecce a San Siro, La Gazzetta dello Sport titola così in merito alle scelte in attacco di Stefano Pioli: "Giroud non fa turnover: in campo domani e in coppa. Torna Pulisic, garanzia Leao". Al centro del reparto offensivo milanista ci sarà ancora una volta Olivier Giroud, che poi partirà dal primo minuto anche giovedì contro la Roma nella sfida di andata dei quarti di Europa League.

Rispetto all'ultima partita contro la Fiorentina, ci sarà poi il ritorno in campo dal primo minuto di Christian Pulisic sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà ovviamente Rafael Leao. Assente invece per squalifica Ruben Loftus-Cheek: in mezzo al campo spazio a Reijnders, Adli e Musah. Turno di riposo per Bennacer.