Verso Milan-Roma, Gazzetta: "Conceiçao c’è aria di derby. Riecco Fofana in mediana"

In vista di Milan-Roma di stasera, sfida valida per i quarti di Coppa Italia, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Conceiçao c’è aria di derby. Riecco Fofana in mediana". Il tecnico rossonero ha avuto un passato nella Lazio da calciatore e quindi sente particolarmente la gara di questa sera contro i giallorossi. Per questa partita, il portoghese ritrova in mezzo al campo Youssouf Fofana, che ha saltato il derby d domenica per squalifica.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 90 Abraham 10 Leao

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: mercoledì 5 febbraio

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5

Web: MilanNews.it