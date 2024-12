Verso Milan-Roma, Gazzetta: "In attacco c’è Morata. Fofana e Terracciano confermati in mezzo"

vedi letture

In merito alla scelte di formazioni di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera a San Siro contro la Roma, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "In attacco c’è Morata. Fofana e Terracciano confermati in mezzo". A guidare il reparto offensivo rossonero ci sarà Morata che torna dal primo minuto dopo aver saltato l'ultimo match contro il Verona per la tonsillite. Alle sue spalle agiranno Chukwueze a destra, Jimenez a sinistra, mentre il trequartista centrale sarà Reijnders. In mezzo al campo, come contro l'Hellas, ci saranno Fofana e Terracciano, mentre la difesa sarà composta da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez che tornerà titolare dopo due panchina di fila.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it