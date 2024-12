Verso Milan-Roma. Gazzetta: "Morata recuperato. Fiducia per Pulisic, ma si deciderà oggi"

"Morata recuperato. Fiducia per Pulisic, ma si deciderà oggi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Roma di domenica sera a San Siro. Per questa sfida, ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Alvaro Morata che è guarito dalla tonsillite che lo ha tenuto fuori contro il Verona. Da capire se giocherà da prima punta o da trequartista. La scelta di Paulo Fonseca dipenderà dal recupero o meno di Chirstian Pulisic.

Ieri l'americano ha lavorato ancora a parte, ma oggi ci sono buone chance di rivederlo in gruppo. Se così fosse farà parte anche lui della lista dei convocati d Fonseca per la Roma. L'idea del tecnico portoghese è di farlo partire dalla panchina, ma le assenze di Leao e Okafor potrebbe cambiare i suoi piani. A questo si aggiunge anche il fatto che il Milan, senza Pulisic in campo, ha faticato parecchio in zona gol nelle ultime parte e quella contro la Roma è una partita da vincere a tutti i costi.