Verso Milan-Roma, Tuttosport: "Calhanoglu scalpita. Con lui Leao"

In vista del match di stasera contro la Roma, Tuttosport titola così questa mattina sulla formazione del Milan: "Calhanoglu scalpita. Con lui Leao". Il turco è tornato ieri ad allenarsi in gruppo, bruciando i tempi di recupero dopo la distorsione alla caviglia di martedì scorso in allenamento: il numero 10 milanista partirà quindi con ogni probabilità dal primo minuto alle spalle di Ibrahimovic. A completare il tridente alla spalle dello svedese, ci saranno, come nel derby, Saelemaekers a destra e Leao a sinistra.