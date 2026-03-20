Verso Milan-Torino, Gazzetta: "In fascia riecco Bartesaghi. Allegri pensa a Fullkrug per dare peso all'attacco"

Verso Milan-Torino, Gazzetta: "In fascia riecco Bartesaghi. Allegri pensa a Fullkrug per dare peso all'attacco"MilanNews.it
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Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Torino di domani alle 18 a San Siro, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina titola così sulle possibili scelte di Max Allegri: "In fascia riecco Bartesaghi. Allegri pensa a Fullkrug per dare peso all'attacco". Davide Bartesaghi, partito dalla panchina nelle ultime due partite contro Inter e Lazio, tornerà dal primo minuto al posto di Pervis Estupinan, eroe del derby ma poi disastroso contro i biancocelesti. 

In attacco ci potrebbe essere invece una novità importanti: la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao è ancora favorita, ma il tecnico livornese sta pensando di dare una chance da titolare a Niclas Fullkrug, centravanti tedesco arrivato a gennaio che finora a giocato una sola volta primo minuto in casa della Fiorentina. Come a Firenze, anche in questa occasione il suo compagno di reparto sarebbe Pulisic.