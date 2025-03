Verso Napoli-Milan. Il Corriere del Mezzogiorno: "Conte adesso deve scegliere"

Così come Sergio Conceiçao, anche Antonio Conte nella giornata di oggi tornerà ad avere a disposizione tutti i suoi giocatori dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico salentino avrà così modo di preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Milan, decisiva se si vuole rimanere in scia dell'Inter per quanto concerne il discorso scudetto.

Addirittura, complice anche il rientro dall'infortunio di David Neres, Antonio Conte avrà la possibilità di schierare un Napoli completamente diverso rispetto alle ultime uscite, disorientando così il Milan di Sergio Conceiçao. Tutto passa però per quelle che sono le intenzioni dell'allenatore salentino, al quale è dedicato il titolo del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina: "Conte adesso deve scegliere".